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В Иркутске мужчина 18 раз ударил ножом женщину на глазах у годовалого сына

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Иркутска. Он обвиняется в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 7 октября. По словам пострадавшей, в последние полгода мужчины нигде не работал и стал агрессивным. В сентябре пара рассталась. Однажды злоумышленник пришел в гости под предлогом проведать сына и избил женщину.

Через неделю он вернулся и нанес жертве 18 ножевых ранений на глазах у годовалого ребенка. Потерпевшую доставили в реанимационное отделение. В настоящее время местонахождение нападавшего устанавливается, пишет Вести Иркутск.

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