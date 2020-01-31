В Интернете показали новый Mercedes-Benz C-Class

Фотошпионы заметили и засняли обновленный Mercedes-Benz C-Class. Машину вывели на тесты на территории Швеции. Седан был в камуфляжной пленке, однако это не помешало автоэкспертам сделать вывод о том, что новый C-Class сильно поменяется.

Сообщается, что новинка обзаведется улучшенной передней оптикой с угловатыми чертами. Задние фонари будут горизонтальными. Новая «цешка» будет построена на платформе MRA, с которой можно использовать гибридные силовые установки. А вот размеры автомобиля не изменятся. Ожидается, что новый Mercedes C-Class обзаведется двухрычажной подвеской спереди, а также многорычажкой на задней оси. На топовых комплектациях будут стоять адаптивные амортизаторы.

Интерьер авто украсит крупный экран мультимедийной системы. В салоне на центральной консоли появится большой монитор мультимедийного комплекса. Продавать мушину начнут в 2022 году, сообщает 32cars.

Фото: Мотор1