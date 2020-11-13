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В ходе коронавирусного рейда по ТЦ в Северодвинске выявили 10 нарушений

Елена Лобанова

12 ноября сотрудники администрации совместно с противопожарной службой и полицейскими провели рейды по торговым центра Северодвинска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

В частности, проверяющие посетили «Квартал» на проспекте Труда и «Панораму» на проспекте Морской. 

— На входе в «Квартал» никто не встречает посетителей. Хотя в ТЦ должны находиться люди, которые будут ежедневно измерять температуру входящим, — говорится в сообщении. 

По словам одного из учредителей магазина, у них такой работник только один, поэтому иногда ему нужно отдыхать. 

— У нас нет возможности нанять еще людей, потому что арендаторы задерживают оплату, — поделился мужчина. 

В целом сотрудники администрации не выявили серьезный нарушений в бутиках «Квартала». При этом в каждом магазине есть небольшие недоработки. В частности, в «Пятерочке» не измеряют температуру посетителям, в «Пивасе и квасе» перед стойкой нет разметки и запаса масок для работников. С такой же проблемой столкнулись проверяющие и в рыбном гастрономе «Русский». 

В ТЦ «Панорама» дела обстоят намного лучше. При входе в центр работники измеряют температуру посетителям, а арендаторы небольших магазинов устранили все недочеты в ходе проверки. 

В результате 10 лиц получили замечания, а на четырех составили протоколы об административном правонарушении. 

Напомним, штраф за нарушение эпидемиологических мер составляет для граждан от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей, для ИП — от 30 000 до 50 000 рублей, а для юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

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