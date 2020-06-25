В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

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ЕГЭ в России предлагают отменить. Соответствующий проект на обсуждение в Госдуму РФ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия. Они предлагают заменить ЕГЭ на выпускные экзамены ждя школьников.

Проект предлагает разделить выпускные и вступительные экзамены. Лидер справедливороссов Сергей Миронов считает, что ЕГЭ не должен иметь отношения к школе, он не должен становиться единственным способом поступления вуз. Институты и университеты должны иметь право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов.

По словам Миронова, сегодня подготовка учеников в выпускных классах сводится к «натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам». Новый проект предлагает вернуть в школу в традиционной форме: сочинение по русскому языку и литературе и письменная работа по математике.

Как сообщает ТАСС, изменения предлагается вводить постепенно, в течение двух лет.