В ГИБДД РФ сообщили, что придет на смену камерам-треногам

Во время выставки «Дорога 2019», которая проводится на территории города Екатеринбурга, стало известно, чем будут заменены ненавистные водителям треноги на дорогах. Оказывается, вместо них сотрудники полиции будут использовать новые виды автоматических комплексов фотовидеофиксации.

Так, например, в эксплуатацию введут «Кордон.Про» М. Эта камера является первым российским девайсом, который способен измерить скорость автомобиля не только в стационарном и передвижном режимах, но и на борту движущегося транспортного средства. Производитель «профессионального «Кордона» отмечает, что инструментальная погрешность аппарата не превышает 1 км/ч, при этом он может фиксировать скорости в диапазоне от от 2 до 300 км/ч . То есть, новые камеры фиксации нарушений будут устанавливать прямо в патрульных автомашинах. Таким образом ГИБДД хочет снизить недоверие автомобилистов к комплексам видеофиксации, а также повысить безопасность на дорогах.

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что нововведение позволит уменьшить количество претензий со стороны автолюбителей. Начальник дорожно-патрульной службы заявил, что новые аппараты будут использоваться уже в следующем году, сообщает РГ.

Фото: РГ