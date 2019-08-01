На главную Новости мира В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана
Новости мираПроисшествия

В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана

В городе Штутгарте совершено дикое убийство. Его исполнителем стал 28-летний мужчина, мигрировавший из Сирии.

Преступник среди бела дня, на улице, зарезал своего 36-летнего приятеля. Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете). Жертвой оказался немец, приехавший в Европу из Казахстана.

Известно, что ранее убитый и нападавший вместе снимали квартиру. Причина жестокого убийства пока неизвестна. Сейчас араба задержали. В его отношении завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает МК.ру.

Фото: скриншот из видео

Загрузка...

Лента новостей

В рязанской колонии начали применять новый вид наказания

В Рязанской области проходит региональная стажировка участников образовательной программы подготовки управленческих кадров

В Рязани пропал 46-летний мужчина

Работникам касимовского предприятия выплатили долг после письма из Следственного комитета

Фефелов бор. Аномальный лес города Рязани

В Рязани проходит акция «Осторожно, мошенники!!!»

В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ

Рязанцы могут увидеть снимки уникальной архитектуры региона

Депутат облдумы Татьяна Баринова ознакомилась с мониторингом состояния воздуха в Рязани

На Северной окружной в Рязани автомобиль врезался в тросовое ограждение

Семья из Скопинского района получила жилищный сертификат

В Сасове появится сквер с именными деревьями

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Составлен рейтинг подержанных авто с надежными АКПП

Наталья Солженицына рассказала о новом музее писателя

Эксперты рассказали о перспективах развития 5G в Европе и РФ