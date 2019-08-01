В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана

В городе Штутгарте совершено дикое убийство. Его исполнителем стал 28-летний мужчина, мигрировавший из Сирии.
Преступник среди бела дня, на улице, зарезал своего 36-летнего приятеля. Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете). Жертвой оказался немец, приехавший в Европу из Казахстана.
Известно, что ранее убитый и нападавший вместе снимали квартиру. Причина жестокого убийства пока неизвестна. Сейчас араба задержали. В его отношении завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает МК.ру.
Фото: скриншот из видео