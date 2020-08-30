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Новости мираОбщество

В Гатчине мужчина устроил серфинг на затопленной улице

Иван Федоров

В городе Гатчина Ленинградской области мужчина прокатился на доске для серфинга по затопленной дороге. Момент инцидента засняли на видео. Контент появился в паблике «АВТО Гатчина»

При просмотре видеоролика можно заметить, как житель города встает на серф-доску, держится за буксировочный трос, привязанный к задней части белой машины. Вслед за автомобилем мужчина катится по волнам, сообщает РЕН ТВ.

Пользователи Сети оценили необычный эксперимент и работу коммунальных служб и оставили под роликом множество комментариев.

«Не дорога, а озеро. Можно на вейке кататься. Отличная работа, классный ремонт», – отметил один из комментаторов.

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