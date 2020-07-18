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Новости мираПроисшествия

В элитном московском отеле найден труп известной блогерши

Никита Брыкин

Накануне в одном из московских отелей в возрасте 27 лет умерла психиатр, сексолог и судебно-психиатрический эксперт Анна Амбарцумян. Как пишет «КП», девушка часто появлялась в качестве гостя на передачах «Пусть говорят» и «На самом деле». Также дама называла себя экстрасенсом.

Сообщается, что у Амбарцумян были богатые клиенты, среди которых было немало мужчин из мира бизнеса и криминала. По слухам, они шли к ней за амулетами, гарантированно привлекающими удачу и деньги.

Девушка могла позволить себе несколько элитных квартир в столице, дорогие машины и роскошные вечеринки. Некоторые пользователи критиковали знаменитость за это.

«В моих руках диплом отличницы и золотой значок. А еще куча бабла, которого вам не видать, сколько бы вы ни батрачили», — гордо писала она.

При этом себя Амбарцумян называла королевой, а окружающих часто звала недостойными рабами.

По предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиков. В номере полицейские нашли обезболивающие таблетки. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Специалистам предстоит установить причины гибели девушки.

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