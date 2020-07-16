В Екатеринбурге парень бежал от обидчика и угодил под трамвай

В Екатеринбурге трамвай наехал на человека. ДТП случилось 15 июля и было заснято на видео.

18-летний парень пытался сбежать от своего обидчика и во время побега оказался на рельсах перед ехавшим на него трамваем. Транспортное средство сбило пешехода. Он получил серьезные телесные повреждения.

Момент наезда была заснят на камеру, которая стояла в салоне трамвая. При просмотре ролика можно заметить, как молодой человек появляется на пути транспортного средства из-за деревьев. За потерпевшим в это время бежит другой мужчина. Все происходит молниеносно и в непосредственной близи от трамвая.

– 26-летняя водитель трамвая двигалась со стороны улицы Маневровой в сторону Ватутина по Технической и допустила наезд на пешехода, который бежал во встречном направлении. В результате ДТП 18-летний молодой человек был доставлен в ОКБ № 1 с телесными повреждениями, – прокомментировали инцидент в правоохранительных органах.

По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются детали ЧП, сообщает Е1. О состоянии пешехода, сбитого трамваем, не сообщается.