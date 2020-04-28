В Екатеринбурге неадекватный таксист проткнул машину ножами

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Ночью в Екатеринбурге таксист устроил опасные выходки. В итоге он был задержан.

Сперва водитель Volkswagen Polo забрал пассажира и повез его до места назначения, но в середине пути внезапно начал вести себя неадекватно. Пассажиру пришлось выпрыгнуть из салона такси на ходу. Немного позднее шофера заметили на улице Победы. Он вел себя агрессивно, размахивал ножами. В итоге такое «представление» завершилось тем, что таксист воткнул оба ножа в водительское сиденье седана.

Фото — Е1

Очевидцы произошедшего срочно вызвали на место ЧП медиков, спасателей и полицейских. Сотрудникам МЧС пришлось удерживать неадекватного автомобилиста до прибытия росгвардейцев. Затем мужчину отвезли в токсикологический центр, сообщает Е1.