Священники пойманы с наркотиками под Москвой

23 апреля подмосковные правоохранители задержали с наркотиками священника. Полицейские остановили машину Infiniti. За рулем иномарки были Максим Кеменев, который представился настоятелем Богоявленского храма в Раменском. У него были найдены свертки с двумя граммами наркотических веществ.
Позднее прошел обыск гаража клирика Михайло-Архангельского собора в Бронницах Романа Горовенко. Во время операции было обнаружено 8 свертков с наркотиками. В итоге священнослужитель также был задержан.
Как сообщает РЕН ТВ, по факту ЧП уже заведено уголовное дело. Ведется расследование.
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