Компания мужчин с псом устроила разборки с полицейскими в Москве

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Четыре москвича устроили разборку с правоохранителями в Москве. Все началось, когда к курившим мужчинам подошел страж порядка и потребовал у компании проследовать в отдел для выяснения обстоятельств. В это же время, как сообщает Вечерняя Казань, собака одного из граждан укусила полицейского.

Уточняется, что еще один мужчина из компании несколько раз ударил правоохранителя и попытался скрыться. Однако он был задержан. В итоге на буйных граждан составили протоколы за нарушение изоляционного режима.

Два раненых правоохранителя обратились к врачам за помощью. Однако хозяин собаки заявил Телеграм-каналу @Lshot, что питомец никого не кусал, так как был в наморднике. Собака лишь расцарапала руки одному полицейскому, подошедшему сзади.