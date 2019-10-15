В Екатеринбурге лихач проехался по тротуару, сбил пешехода и врезался в дерево

Стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером в понедельник микрорайоне Уралмаш на улице Ильича.

Сообщается, что молодой человек на Subaru проехал по тротуару на Ильича от Уральских рабочих до Калинина. После этого он врезался в автомобиль KIA Rio, сбил девушку и въехал в дерево.

Отметим, что пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы и ушиб правой голени.

По предварительной версии, нарушитель находился в неадекватном состоянии. Его отправили на медицинское освидетельствование, пишет E1.