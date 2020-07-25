В дельфинарии Алушты рассказали, зачем изрубили дельфина на куски

Сотрудники дельфинария в Алуште пояснили, почему они решили изрубить на части умершего дельфина Мирона. Перед гибелью дельфин был продан из Коктебеля в Алушту. Прошло менее месяца с момент продажи дельфина, когда он скончался. В соцсети показали разложенные по пакетам куски тела Мирона.

Администрация дельфинария сообщила, что у организации нет холодильников, в которые влезли бы останки огромного животного, сообщает Крым24.

«Сами понимаете – лето, жарко, нам нужно было принимать необходимые меры. Мы сразу не знали, от чего он умер. Это могла быть инфекция, поэтому мы приняли решение. К сожалению, у нас нет таких холодильников, которые могли бы уместить в себе тело дельфина», – объяснили представители дельфинария Алушты.