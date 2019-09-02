В Череповце погибли два пешехода, еще один находится в реанимации

2 сентября в Череповце случилась дорожная трагедия. Примерно в 14.35 на улице Сталеваров переходящих дорожное полотно на зеленый сигнал светофора людей сбил Kia Rio под управлением 25-летнего водителя. Сообщается, что машина двигалась по дороге со скоростью около 130 км/ч.

В результате столкновения с ехавшей на большой скорости машиной погибли два человека – 40-летний мужчина и 48-летняя женщина. В реанимационное отделение больницы была доставлена еще одна потерпевшая – 59-летняя горожанка.

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По словам очевидцев, после ДТП водитель корейской машины вел себя неадекватно, валялся в траве, хватался за голову. Сотрудники ГИБДД начали расследование по факту трагедии, будет проводиться экспертиза для проверки наличия наркотических средств в крови автомобилиста, сообщает Вологда Поиск.

Фото: Вологда Поиск