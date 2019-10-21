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В Череповце бойцовский пес загрыз маленькую собаку на глазах у ребенка – видео

Бойцовская собака напала и загрызла насмерть другую собаку на глазах у 11-летней девочки. Инцидент произошел во дворе дома № 64 по улице Первомайской в Череповце, пишет Официальный портал Череповца.

По словам матери пострадавшей, ее дочь пошла на прогулку со своим питомцем – метисом пекинеса и шпица по кличке Гном. В какой-то момент на маленькую собаку набросился стаффордширский терьер, который был без намордника. Его хозяин, будучи пьяным, не остановил собаку, а стоял в стороне.

«Только когда люди увидели, начали кричать, хозяин начал что-то делать, пинать своего пса, но моя собака уже была мертва. А когда дочь кричала: «Помогите, спасите!», а он вообще не реагировал», – рассказала женщина.

Она написала заявление в полицию. По данному делу начата проверка. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе.

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