В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 13-летнего мальчика в Советском районе Брянска. Об этом пишет портал «Брянские новости».

Инцидент произошел в минувший четверг, 16 июля. Родные мальчика сообщили в полицию, что произошло преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Правоохранители проводят проверку. Официальной информации со стороны следствия не поступало.

В СМИ просочилась информация, что речь не идет о серийном насильнике, и якобы это был единичный случай.