В Белгороде водитель автобуса вышвырнул из салона пенсионера

В Сети появилось видео с участием водителя автобуса в Белгороде, который грубо вытолкал на улицу пенсионера, пишет телеканал НТВ.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина хватает пассажира и требует, чтобы он вышел. В адрес пожилого мужчины звучат обвинения в том, что тот назвал его «козлом». В итоге пенсионер выходит из автобуса, а водитель садится на свое место.

По предварительным данным, пенсионер якобы не держался за поручни, а также хамил водителю. По другой информации, мужчина не оплатил проезд. Водителю сделали официальное замечание.