В Бейруте обнаружили сердцебиение под разрушенным месяц назад зданием

В ночь с пятницы на субботу, датчики чилийской спасательной команды зафиксировали сердцебиение под завалами разрушенного месяц назад здания в центре Бейрута, сообщает “Российская газета” со ссылкой на Reuters.

5 сентября спасатели уже третий день разбирали завалы, время от времени устраивая минуту тишины, в надежде услышать или увидеть признаки жизни под обломками. Чилийская команда с помощью сенсорного датчика на протяжении 40 минут фиксировала несколько раз частоту пульса. Кроме того, спустя некоторое время спасатели обнаружили и второе сердцебиение, поэтому предположили, что под завалами могут находиться два человека, возможно дети.

Как сообщает ливанский портал, спасатели собираются и дальше разбирать завалы в поисках жизни, пока есть надежда. Напомним, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 190 человек. Происшествие случилось из-за возгорания взрывоопасных химикатов, которые хранились в огромном количестве в порту города.