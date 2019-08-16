В Башкирии погибла мать двоих детей

15 августа в Башкортостане случилась авария со смертельным исходом. ДТП произошло на территории Стерлитамакского района.

Участниками лобового столкновения стали Datsun on-DO и ВАЗ-2114. Известно, что виновником ДТП стал водитель российского хэтчбека. 34-летний уроженец Дагестана стал обгонять другое транспортное средство, потерял контроль над своей машиной и допустил столкновение с иномаркой, в салоне которой находилась семья (муж, жена и 4-летний сын). В результате происшествия смертельные травмы получила 30-летняя женщина, проживающая в Нижневартовске. Она умерла. У нее остались двое детей (сын и 11-летняя дочь).

Отметим, что виновник ЧП, а также водитель второй машины и 4-летний мальчик получили серьезные травмы. С повреждениями их госпитализировали в медучреждение, сообщает НВ86.

Фото: НВ86