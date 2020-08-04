В Башкирии мужчину застали за мастурбацией во дворе жилого дома

В Стерлитамаке застали мужчину за публичной мастурбацией во дворе жилого дома. Удивленные очевидцы сняли инцидент на видео, пишет портал «Gorobzor».

На кадрах видно, что мужчина в спортивном костюме и кепке сидит на скамейке около подъезда и занимается онанизмом. Судя по всему, публичное место ничуть не смущало мужчину. Пользователи Сети выразили обеспокоенность таким поведением мужчины.

«Страшно за детей, во дворе гуляют», — прокомментировала инцидент местная жительница.

Эксперты считают, что люди, которые занимаются онанизмом в общественном месте, страдают серьезным психологическим отклонением. Рекомендуется не проявлять агрессию по отношению к ним, а вызвать полицию.