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Новости мираПроисшествия

В Башкирии мужчину застали за мастурбацией во дворе жилого дома

Никита Брыкин

В Стерлитамаке застали мужчину за публичной мастурбацией во дворе жилого дома. Удивленные очевидцы сняли инцидент на видео, пишет портал «Gorobzor».

На кадрах видно, что мужчина в спортивном костюме и кепке сидит на скамейке около подъезда и занимается онанизмом. Судя по всему, публичное место ничуть не смущало мужчину. Пользователи Сети выразили обеспокоенность таким поведением мужчины.

«Страшно за детей, во дворе гуляют», — прокомментировала инцидент местная жительница.

Эксперты считают, что люди, которые занимаются онанизмом в общественном месте, страдают серьезным психологическим отклонением. Рекомендуется не проявлять агрессию по отношению к ним, а вызвать полицию.

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