В Башкирии ищут хозяина, чей питбуль изуродовал школьницу

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Мама 14-летней девочки рассказала о нападении на ее дочь злой собаки, которая едва не загрызла ребенка. Об этом пишет портал «Bash News».

Инцидент произошел несколько дней назад недалеко от школы №17 в Салавате. На девочку, которая шла по своим делам, внезапно напала бойцовская собака. По ее словам, питбуль был без намордника и поводка. Вероятно, животное вырвалось из рук хозяина и ринулось на поиски жертвы.

В итоге девочка получила рваные раны на ноге. В ответ от хозяина она услышала лишь робкое «извините». Вскоре он скрылся. Владельцем собаки оказался 14-летний местный мальчик. Поиски мальчика продолжаются.