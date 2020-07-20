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Новости мираЭкономика

В августе россияне могут получить три детских пособия

7info 2

Пенсионный фонд России напомнил, что в августе семьи с детьми до 16 лет могут получить денежные пособия.

Рассчитывать на такую меру поддержки от государства могут только те, кто ещё не подал заявление на получение единовременной выплаты в условиях пандемии коронавируса.

Таким образом, впервые обратившиеся за выплатами семьи с детьми от 3 до 16 лет имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет также имеют право на денежные пособия, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер таких выплат определяется регионом.

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