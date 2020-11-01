В Астрахани появится первый каршеринг-сервис из Волгограда

Со среды, 4 ноября, в Астрахани заработает первый в городе каршеринг-сервис, сообщает telegram-канал «Умная Астрахань».

Каршеринг — краткосрочная аренда автомобилей. Такой сервис пользуется популярностью уже во многих крупных городах РФ. В Астрахани же появится молодая компания EASYDRIVE24.

Свою работу данный оператор начал в 2019 году. Тогда он запустил каршеринг в Волгоградской области, а затем расширил сервис на Саратовский регион.

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Несмотря на то, что автопарк компании состоит из Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Datsun on-Do, астраханцы первое время смогут пользоваться только машинами «Датсун». При этом всего в город пригонят 25 таких автомобилей.

— Пользователями каршеринга могут стать лица, достигшие 19-летнего возраста, со стажем вождения в категории «В» не менее одного года, — говорится в сообщении.

Арендовать автомобиль можно будет через мобильное приложение.