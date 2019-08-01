В Астрахани открывание двери автомобиля привело к смерти девушки

Жителя Астрахани осудят за небрежное открытие задней двери своего внедорожника. Данный поступок привел к смерти 28-летней девушки.

ЧП случилось в августе 2018 года на улице Чехова в Астрахани. Установлено, что 45-летний водитель японского автомобиля Toyota Land Cruiser внезапно открыл заднюю левую дверь иномарки. В это время мимо авто проезжала велосипедистка. Она влетела в открытую дверь. После удара ее выбросило на дорогу, где в тот момент ехало транспортное средство. Был совершен наезд на велосипедистку, в результате которого она получила страшные травмы и умерла.

По факту нарушения правил безопасности движения по неосторожности, которое повлекло за собой смерть человека, было заведено уголовное дело. Теперь 45-летнего мужчину ждет суд, сообщает kaspyinfo.ru.