На главную Новости мира В Астрахани открывание двери автомобиля привело к смерти девушки
Новости мираПроисшествия

В Астрахани открывание двери автомобиля привело к смерти девушки

Жителя Астрахани осудят за небрежное открытие задней двери своего внедорожника. Данный поступок привел к смерти 28-летней девушки.

ЧП случилось в августе 2018 года на улице Чехова в Астрахани. Установлено, что 45-летний водитель японского автомобиля Toyota Land Cruiser внезапно открыл заднюю левую дверь иномарки. В это время мимо авто проезжала велосипедистка. Она влетела в открытую дверь. После удара ее выбросило на дорогу, где в тот момент ехало транспортное средство. Был совершен наезд на велосипедистку, в результате которого она получила страшные травмы и умерла.

По факту нарушения правил безопасности движения по неосторожности, которое повлекло за собой смерть человека, было заведено уголовное дело. Теперь 45-летнего мужчину ждет суд, сообщает kaspyinfo.ru.

Загрузка...

Лента новостей

В рязанской колонии начали применять новый вид наказания

В Рязанской области проходит региональная стажировка участников образовательной программы подготовки управленческих кадров

В Рязани пропал 46-летний мужчина

Работникам касимовского предприятия выплатили долг после письма из Следственного комитета

Фефелов бор. Аномальный лес города Рязани

В Рязани проходит акция «Осторожно, мошенники!!!»

В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ

Рязанцы могут увидеть снимки уникальной архитектуры региона

Депутат облдумы Татьяна Баринова ознакомилась с мониторингом состояния воздуха в Рязани

На Северной окружной в Рязани автомобиль врезался в тросовое ограждение

Семья из Скопинского района получила жилищный сертификат

В Сасове появится сквер с именными деревьями

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Жители Твери жалуются, что их дворы утопают в мусоре

Xiaomi может выпустить смартфон с пентакамерой

Киров: неизвестные украли рельсы с путей