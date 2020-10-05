В Архангельске школа перешла на дистанционное обучение из-за разлива нефти

Архангельская школа №70, которая находится на острове Кего, перешла на дистанционное обучение из-за разлива нефтепродуктов у берега острова. Из-за этой же проблемы не будет работать и детский сад, сообщает ТАСС.

В пятницу, 2 октября, на поверхности реки у острова очевидцы заметили разлив нефти. Это повлекло за собой возникновение постороннего запаха в учебных заведениях. Из-за разлива нефти было решено перевести школу на дистанционное обучение, а детский сад и вовсе закрыть.

Специалисты уже очистили поверхность воды, однако информации о причинах утечки так и не поступило.

Перед открытием учебных заведений региональный роспотребнадзор должен оценить качество питьевой воды после разлива нефти. Работу школы и детского сада приостановили на один день. Если проверка воды не выявит ничего серьезного, то со вторника учебные заведения начнут принимать детей.