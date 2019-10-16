В 2020 году сотрудники ДПС начнут применять наркотестеры

Начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил о нововведении, которое будет использоваться сотрудниками ДПС уже с 2020 года. Речь идет о специальных девайсах для определения у водителей наркотического опьянения. Главный «гаишник» сообщил о внедрении нарктотестеров во время открытия Международной специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

По словам главы ГИБДД, тестеры, помогающие выявить находящихся под наркотиками автомобилистов, будут введены в эксплуатацию уже в грядущем году. Это поможет убирать с дорог опасных для общества водителей, сообщает Росбалт.