На главную Новости мира Устала: Звезда шоу «Дом-2» уехала из России
Новости мираОбщество

Устала: Звезда шоу «Дом-2» уехала из России

Звезда скандального шоу «Дом-2» Настя Кочервей уехала из России в Дубай. Теперь эта страна будет постоянным местом жительства девушки.

О переезде стало известно, когда соответствующее сообщение было размещено на странице телешоу в Инстаграме. По словам самой Насти, ей хочется начать новую жизнь. Она отметила, что устала от того, что ее воспринимают как эскортницу. Кочервей отметила, что работает в строительной компании, встречается с сыном босса.

Настя Кочервей сообщила, что получила рабочую визу для поездки в Дубай. Теперь она сможет провести в этой стране год, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм Насти Кочервей

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Андрей Чибис выиграл выборы губернатора Мурманской области

В Димитровграде ВАЗ протаранил жилой дом после ДТП: трое травмированы

Жительница Южно-Сахалинска напала с ножом на приятеля