Устала: Звезда шоу «Дом-2» уехала из России

Звезда скандального шоу «Дом-2» Настя Кочервей уехала из России в Дубай. Теперь эта страна будет постоянным местом жительства девушки.

О переезде стало известно, когда соответствующее сообщение было размещено на странице телешоу в Инстаграме. По словам самой Насти, ей хочется начать новую жизнь. Она отметила, что устала от того, что ее воспринимают как эскортницу. Кочервей отметила, что работает в строительной компании, встречается с сыном босса.

Настя Кочервей сообщила, что получила рабочую визу для поездки в Дубай. Теперь она сможет провести в этой стране год, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм Насти Кочервей