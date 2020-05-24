Ушедшую на прогулку школьницу нашли убитой в лесу в Пензе

В субботу, 23 мая, жители Пензы обнаружили в лесополосе мертвую девочку. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительной информации, подросток умер насильственной смертью. Выяснилось, что 14-летняя местная жительница считалась пропавшей без вести с 22 мая. Она ушла из дома на прогулку и не вернулась. Ее родители обратились в полицию. Известно, что девочка была из неблагополучной многодетной семьи.
Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram