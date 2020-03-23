«Уравнитель»: Голая Мадонна высказалась о COVID-19

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Американская поп-звезда Мадонна выложила в Инстаграме откровенное видео, на котором она высказала свое мнение относительно коронавируса. 61-летняя певица позировала при этом безо одежды в ванне, усыпанной лепестками роз.

Мадонна заявила: «Нет-дискриминации-COVID-19!». Также она отметила, что вирус является «великим уравнителем». Звезда назвала болезнь ужасной и великой.

Поклонники поп-дивы поделились на два лагеря. Одни отметили, что полностью согласны с Мадонной. Другим не понравился странный видеоролик, сообщает Пятый канал.