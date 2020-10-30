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Новости мираПроисшествия

Уралец зверски убил знакомую из-за неудачной шутки

Никита Брыкин

Перед судом предстанет житель уральского города Талица, который обвиняется в убийстве подруги, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в апреле во время застолья. Выяснилось, что 53-летний мужчина в прошлом служил в космических войсках. Пьяная подруга в шутку назвала его космонавтом.

«Ну, какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!» – парировал мужчина.

Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина на свою беду выкрикнула: «Тогда режь меня, раз ты не космические войска!».

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Разгоряченный алкоголем мужчина воспринял ее слова как руководство к действию и нанес потерпевшей несколько ножевых ранений.

Сейчас его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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