Уралец зверски убил соседку на глазах у полугодовалого сына

В Екатеринбурге в квартире на улице Новгородцевой произошло зверское убийство. Об этом пишет «КП».

Уточняется, что женщина вместе с ребенком пряталась у соседки от неадекватного мужа. Узнав об этом, 40-летний мужчина пришел в ярость.

Злоумышленник ворвался в квартиру и искромсал ножом соседку. В частности, изверг выколол жертве глаза. Также травмы получил полугодовалый ребенок, на глазах у которого и произошла расправа.

Отметим, что убийца задержан. По предварительным данным, преступление он совершил под наркотиками. В ближайшее время суд выберет для мужчины меру пресечения. Как оказалось, в прошлом мужчина судим.