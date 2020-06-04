Уралец, застреленный бойцами Росгвардии, предчувствовал смерть

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Отец 27-летнего Владимира Таушанкова, застреленного при штурме его квартиры бойцами Росгвардии в Екатеринбурге, рассказал о своем сына. Об этом пишет портал «URA.RU».

Сообщается, что мужчина встретил спецназовцев со страйкбольным автоматом, внешне не отличающимся от автомата Калашникова. Перед этим он ограбил строительный магазин, похитив обои, и подрался с полицейским, который попытался задержать его. Также злоумышленник прыснул из газового баллона в лицо правоохранителю, который хотел войти к нему в квартиру.

Анатолий Таушанков заявил, что его сын предчувствовал смерть. По словам мужчины, его родственник за неделю попрощался с ним.

«Я недели за три знал, что будет в семье смерть», — рассказал он.

По словам Анатолия, перед штурмом квартиры его сын был очень напуган. Накануне его похоронили на Лесном кладбище.