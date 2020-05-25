Ураган впечатал мужчину в землю в Екатеринбурге

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Фото: РЕН ТВ

Ураган обрушился на Свердловскую область. В Екатеринбурге прошли ливень и град, бушевал сильнейший ветер.

Во время нашествия стихии был серьезно травмирован один из местных жителей. Ситуация попала на камеру видеонаблюдения и оказалась снята, а затем попала в распоряжение РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, как с одного из зданий сорвало пластиковую кровлю. Лист поликарбоната лежал на земле, когда трое мужчин решили воспрепятствовать его дальнейшему «полету». Один из них решил пройтись по куску пластика, чтобы удержать его на земле, однако сильный ветер поднял поликарбонат вместе с мужчиной. При этом екатеринбуржца он подбросил вверх, ударив о столб и откинув на землю.

В результате падения мужчина сильно ударился об асфальт и получил серьезную травму. Судя по видео, ему было трудно подняться на ноги.