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Умер второй пилот приземлившегося в Ростове лайнера

В Ростовском аэропорту экстренную посадку совершил пассажирский авиалайнер, следовавший рейсом Москва – Анапа. Причиной для посадки стало плохое самочувствие второго пилота.

Специалист почувствовал себя неважно прямо во время полета, на большой высоте. Тогда командир воздушного судна сообщил о ситуации диспетчерам аэропорта в Ростове-на-Дону и запросил разрешение о посадке.

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В итоге лайнер совершил посадку в аэропорту Платов. Второго пилота самолета передали в руки докторов скорой помощи. Однако у медиков не получилось спасти жизнь специалиста. Он умер, сообщает Знак.

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