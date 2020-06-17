Умер уличный кот по кличке Боб, ставший героем книги-бестселлера и фильма

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В Англии в возрасте 14 лет умер кот Боб, ставший героем книги и одноимённого фильма «Уличный кот по кличке Боб». Об этом, со ссылкой на The Bookseller, сообщает «Сноб».

Кот умер в понедельник, 15 июня. Об этом написал его владелец музыкант Джеймс Боуэн. Он нашёл животное на улице в 2007 году, когда боролся за зависимостью от наркотиков. Забота о коте помогла Боуэну. Он даже написал, что именно Боб был причиной, по которой он просыпался каждое утро.

В 2012 году вышла в свет первая книга музыканта, рассказывающая о его отношениях с котом. Она стала бестселлером, после чего были написаны другие книги. А в 2016 году был снят фильм про кота Боба.