Украинская модель порадовала подписчиков откровенным фото

Украинская фотомодель из Мариуполя Анна Царалунга порадовала подписчиков новыми откровенными фотографиями. Она выложила снимки с очередной фотосессии в Инстаграм.

При просмотре контента можно заметить, как Анна оголила свои ягодицы. Она расположилась перед камерой в пикантной позе в пустой комнате. Фотография получилась стильной и манящей.

Анна подписала, что автором фото стал российский фотограф Александр Изумов. Он работает в основном со стилем «Ню».

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На кадре Царалунга одета в тонкий купальник, который подчеркивает ее формы. В комментариях под снимком фанаты оставили множество комплиментов девушке, сообщает РИА ФАН.