Украинца обвиняют в изнасиловании и убийстве падчерицы в Крыму

Завершен сбор доказательств вины мужчины, которому предъявили обвинения в надругательстве над своей несовершеннолетней приемной дочерью и ее убийстве в Крыму. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина пытался замести следы и сам сообщил о пропаже девочки. Мама детей в это время находилась на заработках за пределами страны.

Вскоре девочку нашли прикопанной неподалеку от дома злоумышленника, а на ее теле были обнаружены следы сексуального насилия.

Выяснилось, что накануне заявления о безвестном исчезновении отчим избил купающуюся в ванной девочку и изнасиловал. Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина утопил ее в ванной.

Известно, что обвиняемый является гражданином Украины, куда он и пытался сбежать после совершения преступления.