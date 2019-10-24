Угробил отца четырех детей: в Башкирии будет осужден угонщик без прав

В городе Благовещенске (республика Башкортостан) будет рассматриваться уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Дело в том, что обвиняемый угнал машину, нарушил правила дорожного движения и угробил отца четырех детей. в момент ДТП он находился под воздействием алкоголя, а также скрылся после происшествия.

Известно, что трагедия разыгралась в мае. Мужчина, не имея прав, угнал Газель. Затем он сбил пешехода, который шел по обочине. Пострадавший от полученных травм умер на месте ЧП. У него осталось четверо детей. С места происшествия пьяный угонщик скрылся. Но вернулся спустя некоторое время.

Во время расследования также было установлено, что обвиняемый прав на управление транспортным средством не имел, а также состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Свою вину в совершении преступления он признал не полностью. Теперь мужчину ждет суд, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Дондэй