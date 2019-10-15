Угодил «в психушку»: Панин рассказал о разводе

Актер Алексей Панин рассказал о последствиях развода с женой. Эпатажный артист отметил, что после разрыва с близким человеком «потерял все».

Напомним, что у Панина была одна официальная супруга – модель и парикмахер Людмила Гигорьева. Знаменитости находились в браке с весны 2013 года до лета 2014 года. После развода Алексей почти ничего не знал о жене, так как она не общалась с ним. Актеру трудно вспоминать те моменты, ведь из-за развода у него случился нервный срыв. Панин отметил, что он лежал под кроватью и звал экс-супругу.

«Меня отвезли в психушку. Тогда я потерял все», — заявил Алексей.

Скандально известный артист пояснил, почему вдруг решил рассказать о тяжелых временах в личной жизни. Оказывается, Алексей Панин нашел страницу бывшей жены в Инстаграме. Однако, по его словам, больше чувств к Людмиле Григорьевой у него нет, сообщает Рамблер.