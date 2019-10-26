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Уфимскую чиновницу изнасиловали в подъезде ее дома

В главном городе республики Башкортостан неизвестный надругался над чиновницей. Преступник набросился на жертву прямо в подъезде ее дома.

ЧП случилось несколько дней назад на улице Блюхера. Правоохранители уточнили, что нападавший осуществил против потерпевшей развратные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся.

Известно, что пострадавшая была очень напугана. Она не запомнила точных примет злоумышленника. Женщина отметила, что навряд ли сможет опознать насильника. Теперь правоохранители разыскивают нападавшего. Расследование инцидента продолжается, сообщает ГТРК Башкортостан.

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