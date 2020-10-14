Учительница повесила сына на детских колготках в Подмосковье

В подмосковном городе Пушкино районный суд рассмотрит ходатайство об аресте многодетной мамы, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего сына, пишет «КП».

Сообщается, что в воскресенье 43-лентяя учительница английского языка повесила мальчика на шведской стенке. В это время его отец гулял с дочками. Объяснить, зачем убила малыша, женщина не смогла.

Утверждается, что она дважды лежала в психиатрической клинике.

«Как психически нездоровый человек мог работать с нашими детьми? Она так могла и моего сына повесить, к примеру, за невыученную домашку», – возмутилась мама одного из учеников Зверосовхозской средней школы.

Одна из коллег рассказал, что женщина не скрывала ненависти к детям.

«К ученикам она холодно относилась, держала с ними дистанцию. Говорила что не любит детей, мол ей дома своих хватает. А однажды прямо в учительской заявила: «поубивала бы их всех!» – заявил он.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала вину, назначено проведение психиатрической экспертизы.