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Ученые рассказали об особенности применения дексаметазона при COVID-19

7info 2
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Противовоспалительный препарат дексаметазон, относящийся к иммунодепрессантам, имеет высокую эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции у пациентов, находящихся в реанимации, однако при легкой форме заболевания может вызвать побочные эффекты вплоть до смерти. «Известия» опросили ряд ученых по этому поводу.

«Пациентам с легкими формами COVID-19 это средство безумно опасно. Возможно, у них даже есть тенденция к увеличению смертности при применении данного препарата. Если человек начнет применять его раньше времени, то просто уничтожит свою иммунную систему, и спасти его будет практически невозможно», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Именно поэтому, по словам Зиновкина, дексаметазон следует применять только по назначению врача.

Врачи отмечают, что нет ничего неожиданного в том, что дексаметазон оказался эффективным. Его применяют при различных угрожающих жизни состояниях, в том числе патологиях легких, рассказал «Известиям» врач скорой помощи Андрей Игнатов.

«Дексаметазон — это препарат выбора, так называемая терапия отчаяния. Его используют по жизненным показаниям, чтобы остановить острое воспаление. При этом, как и у любых гормонов, у данного лекарства есть серьезные побочные эффекты», — отметил Игнатьев.

Всемирная организация здравоохранения назвала клинические испытания дексаметазона в лечении коронавирусной инфекции «научным прорывом». В то же время при длительном применении данное противовоспалительное средство может вызывать ожирение, диабет, остеопороз, глаукому и даже психические отклонения.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Мера отчаяния: дексаметазон при COVID-19 поможет лишь тяжелым больным

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