Участник публичной оргии в центре Москвы попадался на кокаине

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности публичной оргии, которую устроила молодая пара на Хохловской площади в центре столицы. Ранее стало известно, что платой за острые ощущения стал административный арест.

В суде парень и девушка признали свою вину. Выяснилось, что Юлия выпила два литра пива, а Роман — литр водки.

«Жалеть о том, что сделано, глупо. Прошлого не вернуть. Говорить, что это хорошо — глупость. Неадекватно, плохо, некрасиво, вульгарно», — заявила Юлия.

Сообщается, что 23-летний Роман раньше имел проблемы с законом. В марте 2016 года в Подмосковье молодой человек получил три года условно за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Согласно приговору, 2 декабря 2015 года Неежко незаконно приобрел 1,32 грамма наркотического вещества, по своему действию напоминающий кокаин и спрятал пакет с ним в ингалятор для курения.