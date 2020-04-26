Участницей конфликта с таксистом стала дочь актера Стоянова

Накануне в Москве произошел конфликт между водителем такси и девушкой, которой оказалась дочь актера театра и кино Андрея Стоянова. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам артиста, таксист применил к ней насильственные действия, иначе бы она не вела себя так.
«Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить, где именно», — отметил Стоянов.
Он отметил, что у его дочери случился нервный срыв из-за того, что «неизвестный мужчина поднял на нее руку».
Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Полиция начала проверку по этому факту.
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