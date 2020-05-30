Участковый с коллегой сдавал пустующие квартиры зэков в Москве

В Москве задержан и отправлен под домашний арест участковый, которого обвинили в бездействии в непринятии мер, направленных на пресечение незаконной деятельности, связанной со сдачей квартир в аренду в районе Северное Измайлово, пишет «МК».
По версии следствия, полицейский участковый входил в группу, состоящую из двух риелторов и его коллеги. Они искали пустующие квартиры заключенных или же людей, которые находились на лечении в специализированных учреждениях. Сообщники сдавали такое жилье в аренду.
Сообщается, что с ноября 2018 года по май 2019 года сотрудник полиции получил незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Мужчина заявил, что на криминальный путь его толкнуло трудное материальное положение.
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