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Убил и положил в кровать: Под Вологдой задержали подозреваемого в жестоком убийстве

На территории населенного пункта Вытегра в Вологодском регионе арестовали 47-летнего местного жителя. Н является подозреваемым в убийстве жены.

Напомним, труп убитой женщины нашли в квартире на улице Чехова. Бездыханное тело обнаружил один из близких ей людей, придя в гости. На теле жертвы замечены колото-резаные ранения. По мнению правоохранителей, с вологжанкой расправился ее муж. Он мог убить ее после возникновения внезапных негативных эмоций. Затем он отнес тру супруги на кровать, смыл кровь и постарался скрыть окровавленный ковер.

Если все предположения следователей удастся доказать, задержанному может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет, сообщает Вологда Поиск.

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