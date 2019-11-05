Николай Любимов: Мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни

Во вторник, 5 ноября, на заседании регионального правительства обсуждалось внедрение программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодёжи на предмет выявления наркозависимости. Рязанская область станет первым регионом в стране, где будет проводиться подобное тестирование.

– Мы делаем очень серьёзный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость, – заявил губернатор Николай Любимов. – Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убеждён, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, что программа широко обсуждалась медиками и педагогами. Поддержали внедрение тестирования и родители, сообщает сайт регионального правительства.

Начиная с 13-летнего возраста, студентов и школьников будут тестировать с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет. Будет проводиться скрининг при помощи тест-полосок. Также с молодёжью будут беседовать врачи-наркологи и психологи.

По итогам диагностики с детьми и подростками, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, будет проходить лечебно-реабилитационная работа. Планируется также проведение индивидуальных бесед со всеми, кто отказался от профилактического осмотра. Результаты тестирования не будут передаваться в правоохранительные органы. Врачи и учителя дадут соответствующие подписки о неразглашении информации.

Контролировать реализацию программы будет заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.