УАЗ рассказал про «Буханку» с двигателем от самолета

УАЗ показал «Буханки», которые использовались для запуска двигателей самолетов Ту-154 или ИЛ-62. Такие транспортные средства были укомплектованы самолетными моторами.

Фото — Speedme

Речь идет о системах УВЗ-2 и УВЗ-4,8, базой которых стала «Буханка» – УАЗ-452/37411. Внешне от обычного микроавтобуса они отличались вынесенным вперед бампером с гофрированным шлангом. Интерьер был полностью революционным: там находился авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А и приборы управления им.

Фото — Speedme

В салон внедрили пульт управления двигателем и системами установки. Кроме того, имелась система пожаротушения, срабатывавшая, если фиксировался резкий скачок температуры в кузове, сообщает Speedme.