У детсада в Москве нашли труп в маске и со спущенными штанами

Около детского сада на проспекте Вернадского в Москве было найдено тело мужчина средних лет. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 17 мая.
Сообщается, что покойный лежал лицом вниз. При этом у него были спущены до колен штаны, а на лице надета медицинская маска. По предварительной версии, речь идет о 39-летнем жителе Самарской области.
Отметим, что на теле не обнаружено следов воздействия. Экспертиза покажет точную причину смерти мужчины.
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